Wernau (pol)Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Junkersstraße verschafft. Zwischen 23.30 Uhr und 8.30 Uhr hebelte der Täter eine Gebäudetür auf und gelangte so ins Innere. Dort öffnete und durchsuchte er laut Polizei mehrere Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Ob der Täter Beute machte, ist bislang nicht bekannt. Der von ihm hinterlassene Schaden beträgt zirka 200 Euro. Der Polizeiposten Wernau ermittelt.