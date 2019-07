Köngen (pol) In eine Bäckerei in der Plochinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag, 20.30 Uhr, auf Montag, 4.30 Uhr eingebrochen.

Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zur Firma. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen Tresor, an dem er sich zu schaffen machte und ihn ausplünderte. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte er sich anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.