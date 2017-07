Köngen (pol) - In eine Vereinsgaststätte in der Denkendorfer Straße ist in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6 Uhr, eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt ins Innere der Gaststätte. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

