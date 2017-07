Wolfschlugen (pol) - Mehrere Streifen sind nach Angaben der Polizei am Montagabend kurz vor 20.45 Uhr zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Waldhäuser Straße ausgerückt, nachdem gemeldet worden war, dass ein 19-Jähriger andere Mitbewohner mit einem Messer bedrohen würde. Der offensichtlich psychisch angeschlagene Eritreer war zuvor in das Zimmer eines 28-jährigen Landsmannes eingedrungen und hatte vor den dort anwesenden Personen mit einem Messer herumgefuchtelt und sie bedroht, woraufhin alle ins Freie flüchteten. Als die Polizei vor Ort eintraf, befand sich der Heranwachsende alleine in seinem Zimmer und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 19-Jährige war an Armen und am Kopf leicht verletzt. Die oberflächlichen Verletzungen hatte er sich offensichtlich zuvor selbst zugefügt, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Das Messer konnte im Garten aufgefunden werden. Mit Polizeibegleitung wurde der zunehmend aggressiver reagierende junge Mann in eine Klinik gefahren. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes kam er zur stationären Aufnahme in eine Fachklinik.

