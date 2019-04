Esslingen (pol)Eine Tankstelle in der Straße Wannenrain im Stadtteil Weil ist in der Nacht zum Freitag zum Ziel von Einbrechern geworden. Laut Polizeiangaben schlugen Gegen 23.10 Uhr schlugen diese eine Fensterscheibe ein und drangen so in das Gebäude vor. Dort entwendeten sie Bargeld und Tabakwaren. Die Höhe des Schadens sowie des Diebesguts stehen derzeit noch nicht fest.

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.