Filderstadt-Plattenhardt (pol) - Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, gegen 7.40 Uhr, an der Einmündung der Römerstraße in die Uhlbergstraße ereignet hat.

Ein 49-jähriger Filderstädter war, wie die Polizei berichtet, mit seinem Auto auf der Römerstraße unterwegs. An der Einmündung in die Uhlbergstraße fuhr er ohne auf den Verkehr zu achten in die Uhlbergstraße ein. Ein 26-jähriger Fahrer eines Streifenwagens der auf der vorfahrtsberechtigten Uhlbergstraße unterwegs war, hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Der Dienstwagen wurde allerdings so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.