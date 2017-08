Leinfelden-Echterdingen (pol) - Vermutlich in den frühen Sonntagmorgenstunden ist in ein Spielcasino in der Karlsruher Straße in Echterdingen eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, gelangten mindestens zwei Täter über das Dach eines Discounters auf das des Casinos und drangen von dort aus gewaltsam ins Innere ein. In einer Spielhalle knackten die Unbekannten zwei Spielautomaten und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

