Kirchheim (pol) - Eine stark betrunkene Autofahrerin ist am Dienstagvormittag aus dem Verkehr gezogen worden, teilte die Polizei mit. Die 49-Jährige war gegen 11 Uhr mit ihrem grauen Renault Twingo mit Stuttgarter Zulassung zunächst auf der Autobahn A 8 in Richtung München unterwegs. Hier fiel sie bereits durch ihre unsichere Fahrweise auf: Die Frau fuhr in Schlangenlinien und mit lediglich 40 bis 50 km/h. Eine Zeugin bemerkte, wie die Renault-Fahrerin während der Fahrt aus einer Wodkaflasche trank und verständigte über Notruf die Polizei. Sie fuhr der Betrunkenen hinterher. Die 49-Jährige verließ an der Anschlussstelle Kirchheim-West die Autobahn und fuhr auf der B 297 in Richtung Nürtingen weiter. Hierbei geriet sie laut Polizei mehrmals auf die Gegenfahrbahn und gefährdete entgegenkommende Verkehrsteilnehmer. Ein Lkw-Fahrer musste sogar in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem Twingo zu verhindern. Der Zeugin gelang es, noch vor dem Eintreffen der anfahrenden Polizeistreife, das Fahrzeug nach der Abzweigung der K 1204 nach Lindorf anzuhalten. Die Fahrerin verweigerte einen Atemalkoholtest. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Kirchheim bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die unsichere Fahrweise der Renault-Fahrerin gefährdet worden sind, sich unter der Nummer 07021/501-0 zu melden. Insbesondere wird der Fahrer des Lastwagens auf der B 297 gesucht, der dem Twingo ausweichen musste.

