Anzeige

Ostfildern (pol) Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Scharnhausen entstanden, wie die Polizei angibt. Eine 55 Jahre alte Frau befuhr um 14.30 Uhr mit einem Auto die Ruiter Straße und blieb an einem geparkten Smart hängen.

Dieser wurde im Anschluss gegen die Betonverkleidung eines Müllbehälters geschoben. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.