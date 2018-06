Anzeige

Ostfildern-Ruit (pol)Laut Polizei ist ein noch unbekannter Täter am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, in ein größeres Gartenhaus im Weinbergweg eingestiegen. Nachdem er über einen Zaun geklettert war, brach der Eindringling zwei Türen mit brachialer Gewalt auf. Dabei löste er offenbar einen akustischen Alarm aus, der ihn zur Flucht trieb. Gestohlen wurden nach bisherigen Erkenntnissen einige Werkzeuge von überschaubarem Wert. Der Schaden an den Türen liegt bei mindestens 500 Euro.