Esslingen (pol)Einen Schaden von rund 2.000 Euro hat der noch unbekannte Täter laut Polizei angerichtet, als er am Wochenende in das Rohräcker-Schulzentrum in der Traifelbergstraße eingestiegen ist. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, hatte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu einer Dachterrasse verschafft und dort eine Glasscheibe eingeschlagen.

Durch das dadurch entstandene Loch angelte sich der Unbekannte aus einem Klassenzimmer insgesamt fünf hinter der Scheibe liegende Geldbörsen. Die Ernüchterung dürfte später groß ausgefallen sein, da diese allesamt leer waren. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Schule auch in Ostfildern

Ein ebenfalls noch Unbekannter ist zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in eine Schule in der Straße In den Anlagen eingebrochen. Der Täter durchschlug zunächst eine Fensterscheibe und drang anschließend in das Gebäude ein. Dort betrat er mehrere Räumlichkeiten, bevor er ohne Beute zu machen unerkannt flüchtete. Der am Fenster verursachte Schaden wird mit zirka 400 Euro beziffert. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen.