Filderstadt-Bernhausen (pol) - In ein Reihenhaus in der Stephanstraße ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr und Freitag, 15.40 Uhr eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter hebelten, nach Angaben der Polizei, die Terrassentür des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. Hier wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.