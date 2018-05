Anzeige

Esslingen (pol) Am Samstagvormittag befand sich eine 18-Jährige nach Angaben der Polizei mit ihrem Audi auf der Esslinger Straße in Esslingen-Hegensberg. Als ihr etwas vom Armaturenbrett fiel, war sie kurz abgelenkt und fuhr gegen einen geparkten VW Golf. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Aufprall jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 18.000 Euro. Verletzt wurde die 18-Jährige nicht.