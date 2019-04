Nürtingen (pol) In eine Firma in der Straße Hohes Gestade ist ein Unbekannter am späten Sonntagabend eingebrochen. Gegen 23.25 Uhr verschaffte sich der Einbrecher laut Polizeibericht gewaltsam über eine Scheibe in einem Rolltor Zutritt zum Firmengebäude.

Beim Einsteigen löste er die Alarmanlage aus, sodass er sofort die Flucht ergriff, vermutlich ohne etwas gestohlen zu haben. Dabei hinterließ er einen Schaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.