Filderstadt (pol) - Ein Fahrfehler ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, auf der B 27 bei Filderstadt ereignet hat. Ein 34-Jähriger war laut Polizei mit seinem Mercedes C 200 von Tübingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bonlanden wollte er zum Überholen von der rechten auf die linke Spur wechseln. Beim Ausscheren erkannte er, dass sich von hinten ein Fahrzeug näherte, das sich zuvor im toten Winkel seines Spiegels befunden hatte. Der 34-Jährige erschrak, lenkte reflexartig wieder nach rechts und um die Fahrbewegung auszugleichen wieder nach links. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes und krachte in die Mittelleitplanken. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Wagen musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten im Einsatz