Anzeige

Esslingen-Berkheim (pol) - In gleich zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der

Denkendorfer Straße ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen.

Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 20.30 Uhr, hebelte der Einbrecher laut Polizei die Terrassentüre zur Erdgeschosswohnung auf. Nachdem er dort alle Räume durchsucht hatte, gelangte er über das Treppenhaus zunächst in die Kellerräume. Da dort aber offenbar nichts von Wert zu finden war, wuchtete er die Türe zu einer Wohnung im Obergeschoss auf. Auch dort durchwühlte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum in dem Wohngebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330.