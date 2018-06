Anzeige

Lenningen (pol/lh)In einen Lebensmittelladen ist am frühen Freitagmorgen eingebrochen worden. Über eine gewaltsam geöffnete Schiebetür gelangte der Einbrecher nach Polizeiangaben in das Geschäft in der Marktstraße in Oberlenningen. Im Inneren hebelte er eine Stahltüre auf. Durch den verursachten Lärm wurde ein Bewohner im selben Haus wach, schaltete das Licht in seiner Wohnung an und verständigte gegen 2.15 Uhr die Polizei. Vermutlich hatte der Täter das Licht bemerkt und war bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort unerkannt geflüchtet. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte etwa 2.500 Euro betragen.