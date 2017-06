Wendlingen (pol) – Einbrecher haben zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr in Wendlingen auf der Rückseite des Lagerplatzes einer Firma in der Heinrich-Otto-Straße den Maschendrahtzaun aufgeschnitten und sind dann auf das Gelände eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, kletterten die Täter über einen Tank zu einem offenstehenden Fenster und stiegen dann in das Lagergebäude ein. Aus einem Firmenwagen nahmen die Einbrecher einen Akkuschrauber sowie einen Winkelschleifer im Wert von etwa 300 Euro mit. Einen in der Halle abgestellter Roller und ein Stromaggregat brachten sie ins Freie, ließen es aber zurück. Die Polizei vermutet deshalb, dass die Einbrecher gestört wurden.

In ein Einfamilienhaus in der Johannesstraße ist bereits in der vergangenen Woche eingebrochen worden. Der Einbrecher hebelte ein Kellerfenster auf und gelangte so ins Gebäude. Aus einer Werkstatt stahl er Werkzeug und Zubehör im Wert von etwa 1000 Euro sowie eine Geldkassette ohne Geld. Über weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Der Polizeiposten Wendlingen bittet unter 07024/920990, um Hinweise.