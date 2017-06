Köngen (pol) - Ein Unbekannter ist durch das Einschlagen eines Fensters in der Nacht von Dienstag, 17 Uhr, auf Mittwoch, sechs Uhr, in eine Lagerhalle in der Wilhelm-Maier-Straße eingebrochen. Laut Polizei brach er in der Halle den Bürocontainer auf und durchsuchte dort alle Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Polizeiposten Wendlingen sucht unter der Telefonnummer 07024/920990 nach Hinweisen von Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben.

