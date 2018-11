Anzeige

Kirchheim (pol)Ein 78-jähriger Autofahrer war am Sonntamittag gegen 13.30 Uhr auf der B 297 in Fahrtrichtung Dettingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass die Ampel an der Zufahrt zur BAB 8 Rot zeigte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte ins Heck eines dort bereits wartenden 33-jährigen Autofahrers. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde die 20-jährige Beifahrerin im Wagen des 33-Jährigen leicht verletzt. Der Wagen des 78-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt war an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 6.000 Euro entstanden.