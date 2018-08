Anzeige

Esslingen (pol)Auf Tabakwaren hatte es ein Unbekannter abgesehen, der von Donnerstag auf Freitag in einen Kiosk in der Ulmer Straße eingebrochen ist. Zwischen 18 Uhr und 4.30 Uhr hebelte der Einbrecher nach Polizeiangaben die Zugangstüre auf und gelangte so in den Kiosk. Dort ließ er den Großteil der Tabakwaren mitgehen und machte sich anschließend mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert aus dem Staub. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.