Kirchheim (pol) In den Kindergarten in der Senefelder Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und sieben Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß auf eine Geldkassette, die er mitgehen ließ, so die Polizei. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Der hinterlassene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.