Filderstadt (pol) - Ein Unbekannter ist am frühen Freitagmorgen in den Kindergarten in der Straße Weilerhau eingebrochen. Durch das Einschlagen eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Gebäude. Offenbar zielgerichtet durchsuchte er die Büroräume und flüchtete anschließend. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

