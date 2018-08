Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Vermutlich leer ausgegangen sind die Unbekannten, die über das vergangene Wochenende in den Kindergarten in der Straße Sonnenbühl im Stadtteil Oberaichen eingebrochen sind. Durch das Einschlagen eines Fensters verschafften sich der oder die Einbrecher laut Polizeiaussagen Zutritt zum Hort.

Anschließend durchwühlten sie im Büro sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürften sie nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute wieder abgezogen sein. Möglicherweise dieselben Täter könnten auch für den Einbruch in den Kindergarten in der Achalmstraße in Frage kommen, wie die Polizei mitteilt. Am Sonntagmorgen, gegen drei Uhr, waren dort auf dem Grundstück zwei Personen beobachtet worden. Wie sich herausstellte, hatten die beiden eine Scheibe eingeschlagen und die Räume durchwühlt. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/903770 um Hinweise.