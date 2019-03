Ostfildern-Ruit (pol) In das Jugendzentrum in der Kirchheimer Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er die Büroräume und beschädigte ein Teil einer Musikanlage in einem Gemeinschaftsraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt.