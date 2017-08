Wolfschlugen (pol) - In ein Hotel in der Nürtinger Straße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, bis Mittwochmorgen, sechs Uhr, ein Fenster an der Gebäuderückseite auf. Anschließend stieg er ins Innere und durchwühlte den Restaurantbereich. Der Einbrecher erbeutete einige Euro Wechselgeld. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro und beträgt ein Vielfaches des Diebesguts.

