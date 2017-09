Anzeige

Grabenstetten (pol) - Ein 15-Jähriger musste am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, aus der Gustav-Jakobs-Höhle bei Grabenstetten im Kreis Reutlingen befreit werden. Er war als Teil einer Schülergruppe zu einem Ausflug durch die Höhle aufgebrochen, wie die Polizei berichtet. Kurz vor Ende der Tour blieb der junge Mann unglücklich in einem Kriechgang stecken und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Den hinzu gerufenen Kräften der Bergwacht gelang es gegen 17 Uhr den 15-Jährigen unverletzt aus seiner misslichen Lage zu befreien. Er wurde dennoch zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.