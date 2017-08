Neckartenzlingen (pol) - Zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr, Montag, 18.30 Uhr, ist in den Neubau des Gymnasiums in Neckartenzlingen eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Offenbar wurde die Eingangstür des Gebäudes aufgehebelt, bevor in Sekretariat und Rektorat diverse Schränke und Schubladen teils gewaltsam geöffnet wurden. Hierbei entstand Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Entwendet wurde nur ein geringer Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Nummer 07022/92240 um Hinweise.

