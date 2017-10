Anzeige

Nürtingen (pol) - Vermutlich ein und derselbe Unbekannte ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in gleich vier Büro- und Geschäftshäuser in der Nürtinger Innenstadt eingebrochen. Zwischen 18.10 Uhr und neun Uhr brach er zunächst in ein Wohn- und Bürohaus in der Marktstraße ein. Dort hebelte er laut Polizei eine Türe auf und gelangte so in die Büroräume. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen Tresor, den er mit brachialer Gewalt aufwuchtete und ausplünderte.

In der Kirchheimer Straße gelangte er auf noch ungeklärte Weise in ein Wohn- und Geschäftshaus und brach dort vom Flur aus eine Zwischentüre auf, um in den dahintergelegenen Einkaufsmarkt zu kommen. Soweit bislang bekannt ist, fand er dort einen kleineren Münzgeldbetrag vor, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte.

Auch in der Plochinger Straße und in der Lampertstraße gelangte er jeweils auf ungeklärte Art in die Gebäude und brach vom Flur oder dem Treppenhaus her die Türen zu den dahinterliegenden Büro- und Geschäftsräumen auf. In beiden Fällen durchsuchte er die Räume. Die Möbeltresore stemmte er auf und plünderte sie aus. Die Höhe der Schäden und der Wert der Beute sind noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten in allen Fällen Spuren. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um sachdienliche Hinweise.