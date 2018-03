Anzeige

Weilheim/Teck (pol) - Eine Gaststätte in der Schulstraße ist am frühen Donnerstagmorgen Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen 0.30 Uhr und zwölf Uhr hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Gasträumen. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem, wobei er verschlossene Schränke mit brachialer Gewalt aufwuchtete.

Mit aufgefundenem Wechselgeld machte er sich, wie die Polizei angibt, anschließend aus dem Staub. Der zurückgelassene Schaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt wird.