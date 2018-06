Anzeige

Kirchheim/Teck (pol)Laut Polizei hatte es ein Unbekannter, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in der Paradiesstraße eingebrochen ist, auf Bargeld abgesehen. Zwischen 23 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu den Gasträumen und stahl eine kleine Menge Bargeld. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.