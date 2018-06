Anzeige

Esslingen (pol)Auf den Inhalt eines Geldspielautomaten hatten es bislang unbekannte Einbrecher nach aktuellen Kenntnissen der Polizei am frühen Mittwochmorgen in Oberesslingen abgesehen. Die Unbekannten gelangten in der Zeit von Mitternacht bis kurz nach fünf Uhr über ein Toilettenfenster ins Innere einer Gaststätte in der Plochinger Straße. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Weiterhin hebelten die Täter den Geldspielautomaten auf und räumten ihn leer. Über die genaue Höhe der Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor.