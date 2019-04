Denkendorf (pol) Im Laufe des Donnerstags wurde ein Einbruch in eine Gaststätte in der Esslinger Straße gemeldet, der sich bereits in der Nacht ereignet hatte, sagt die Polizei. In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 2.45 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür auf. Im Inneren des Lokals wurde eine weitere Tür aufgehebelt. Im Gastraum öffnete der Unbekannte die Spielautomaten, die Kasse sowie einen Zigarettenautomat mit brachialer Gewalt und räumte sie anschließend leer.

Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.