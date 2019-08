Nürtingen (pol) Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Straße Auf der Insel eingebrochen. Zwischen 0.30 Uhr und zehn Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Gastraum durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen, wobei sie auf die Bedienungsgeldbeutel mit einem kleineren Wechselgeldbetrag stießen, den sie mitgehen ließen. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.