Anzeige

Holzmaden (pol/lh)In eine Gaststätte in der Jurastraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Wie erst am Mittwochnachmittag entdeckt wurde, hatte sich ein Unbekannter zwischen 23 Uhr und 16 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen verschafft. Hier durchwühlte er alle Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Dabei stieß er lediglich auf eine Bluetooth-Lautsprecherbox, die er mitgehen ließ. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Wert der Beute wird mit etwa 300 Euro beziffert. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.