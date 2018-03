Anzeige

Baltmannsweiler (pol)Auf die Spielautomaten hatten es zwei Unbekannte abgesehen, die am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Schorndorfer Straße eingebrochen sind. Gegen 4.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher laut Polizei Zugang zu den Gasträumen des Lokals. Dort brachen sie drei Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese können unter 0711/3990-330 Hinweise geben.