Nürtingen-Zizishausen (pol) - Mit einem geringen Münzgeldbetrag musste sich der Unbekannte begnügen, der am Freitagmorgen in eine Gaststätte in Oberensinger Straße eingebrochen ist. Zwischen Mitternacht und acht Uhr morgens stemmte der Einbrecher laut der Polizei ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangte so in den Gastraum. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchsuchte er den Raum. Verschlossene Schubladen hebelte er auf, wobei er auf das Wechselgeld stieß, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um sachdienliche Hinweise.