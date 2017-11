Anzeige

Esslingen (pol) - In der Zeit von Mittwochnachmittag, 17 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Esslinger Innenstadt eingebrochen. Von einem Hinterhof aus drückten die Einbrecher das Fenster eines Lagerraums des Lokals in der Pliensaustraße ein. Im Gastraum machten sie sich laut Polizei gewaltsam an drei Geldspielautomaten zu schaffen. Den Unbekannten gelang es, zwei davon zu öffnen. Mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe machten sie sich aus dem Staub. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.