Filderstadt-Sielmingen (pol) - Auch auf den Inhalt des Spielautomaten hattte es der Unbekannte abgesehen, der am Freitagmorgen, zwischen 1 und 9.30 Uhr in eine Gaststätte am Rathausplatz eingebrochen ist. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher nach Angaben der Polizei Zutritt zu den Gasträumen. Nachdem er diese durchsucht hatte, wuchtete er den Geldspielautomaten auf plünderte ihn aus. Der Wert der Beute ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

