Weilheim (pol) - In eine Gaststätte in der Marktstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Die Tat wurde jedoch erst am Nachmittag gegen 14 Uhr entdeckt. Die bislang unbekannten Täter hebelten, laut Polizei, in einer Höhe von 3.70 Metern das Küchenfenster auf und stiegen durch dieses ins Innere. Im Lokal wurden zwei von drei Geldspielautomaten gewaltsam geöffnet und das Bargeld entnommen. Da der dritte Automat unversehrt blieb und aus einem der anderen eine Geldscheinbox zurückgelassen wurde, ist davon auszugehen, dass die Einbrecher gestört worden sind. Der angerichtete Schaden wird auf knapp 4.000 Euro geschätzt. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Am Tatort konnten durch die Kriminaltechniker Spuren gesichert werden. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07023/900520 um Zeugenhinweise.

