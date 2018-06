Diese Kasse wurde lange Zeit nicht gereinigt, Fett- und Teigreste kleben in jeder Ritze und schließlich auch am Geld der Kunden.

Diese Kasse wurde lange Zeit nicht gereinigt, Fett- und Teigreste kleben in jeder Ritze und schließlich auch am Geld der Kunden.

Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol)Zwei noch Unbekannte, die am frühen Mittwochmorgen in ein Friseurgeschäft in der Mahlestraße eingebrochen sind hatten es nach Polizeiangaben auf Bargeld abgesehen. Gegen 1.45 Uhr hebelten die beiden Einbrecher die Eingangstüre auf und verschafften sich so Zutritt. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen stießen sie auf die Kasse aus der sie einen kleineren Wechselgeldbetrag entwendeten. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend aus dem Staub. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.