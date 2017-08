Neuhausen/Filder (pol) - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag, 19.30 Uhr, auf Mittwoch, zehn Uhr, in den Kiosk im Freibad in der Entenstraße eingebrochen, berichtet die Polizei. Wie die Einbrecher in den verschlossenen Kiosk gelangt sind, ist noch nicht bekannt. Dort ließen sie neben mehreren Kartons Süßigkeiten, mehreren Flaschen Sekt und Spirituosen auch einen kleineren Münzgeldbetrag mitgehen. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07158/9516-0 um sachdienliche Hinweise.

