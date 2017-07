Deizisau (pol) - In den Kassenraum des Deizisauer Freibads ist am Sonntagmorgen laut Polizei eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 4.30 und 7.40 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter mit mehreren Steinen die Scheiben ein. Aus dem Kassenraum entwendete der Unbekannte anschließend etwa zehn Schachteln Zigaretten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

