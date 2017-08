Leinfelden-Echterdingen (pol) - Bereits in der Nacht von Dienstag,und Mittwoch ist in die Räumlichkeiten einer Firma in der Gutenbergstraße in Echterdingen eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Zwischen 17.30 und 8.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zugang über ein Fenster der im Erdgeschoss liegenden Büroräume und entwendeten hauptsächlich Elektronikartikel im Wert von 2000 Euro. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige