Filderstadt (pol)Einen Schaden von etwa 20.000 Euro hat eine 24-Jährige am Sonntagabend auf der B27 verursacht, als sie mit ihrem VW auf Höhe Schlaitdorf in die Leitplanken gekracht ist. Die junge Frau war laut Polizeiangaben gegen 20.30 Uhr mit ihrem Golf auf der linken der beiden Fahrspuren von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs, als sie auf Höhe Schlaitdorf mit ihrem Wagen zu weit nach links kam. Beim Zurücklenken übersteuerte sie ihren VW, verlor die Kontrolle über das Auto und kam ins Schleudern. Dabei krachte sie zunächst in die rechten Leitplanken und anschließend in die Mittelleitplanken, bevor ihr Wagen entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem linken Seitenstreifen an der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Golf nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.