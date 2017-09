Anzeige

Wolfschlugen (pol) - Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Zeit zwischen 19 Uhr und 6.50 Uhr in den Kindergarten in der Schulstraße eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, verschaffte er sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchte die Räume. Auch die verschlossene Tür zum Büro stemmte er mit Gewalt auf und durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.