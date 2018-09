Anzeige

Esslingen (pol)Einen ungebetenen Besuch hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Imbisslokal in der Brückenstraße erhalten, wie die Polizei scgreibt. In der Zeit von 22 Uhr bis 9.30 Uhr brach ein bislang noch unbekannter Täter eine Nebeneingangstür der Gastronomie auf und entwendete die Geldkassetten aus zwei Spielautomaten. In welcher Höhe dabei Bargeld abhandenkam, ist noch unklar. Die angerichtete Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.