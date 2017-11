Anzeige

Esslingen (pol) - Am frühen Dienstagmorgen ist in der Zeit von 2.30 Uhr bis 8.15 Uhr in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen worden. Über ein gewaltsam geöffnetes Toilettenfenster auf der Gebäuderückseite gelangten die Unbekannten ins Innere. Im Gastraum wurden drei Geldspielautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten mitgenommen. Wie viel Geld sich darin befand, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.