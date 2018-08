Anzeige

Esslingen (pol)Nach dem Zusammenstoß mit einem Reh ist eine 52-jährige Motorradfahrerin am Mittwochmorgen zu Fall gekommen und leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 5.30 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Oberesslingen entlang, als das Tier vor ihr auf die Fahrbahn sprang und mit dem Motorrad kollidierte. Die 52-Jährige kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, ihr Motorrad wurde abgeschleppt. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.