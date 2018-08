Anzeige

Esslingen (pol)Ein aufsehenerregender Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag auf der Vogelsangbrücke ereignet, wie die Poliziei mitteilte. Kurz nach 10.30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit einem Getränke-Lkw die linke von drei Fahrspuren in Richtung Stadtmitte. Beim Fahrstreifenwechsel nach rechts übersah er den dort fahrenden Skoda eines 37-Jährigen. Der Aufprall war so unglücklich, dass der Pkw sich drehte und einige Meter vor dem Lastwagen hergeschoben wurde. Hierbei touchierten die Vorderräder des Autos den Bordstein der mittleren Fahrbahnbegrenzung. Dadurch wurde der Skoda ausgehoben und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt kein Verkehr in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs, so dass niemand weiteres zu Schaden kam. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er benötigte zunächst keinen Rettungsdienst. Der Mann wollte sich, falls erforderlich, selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Sein Fahrzeug musste geborgen werden. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro.